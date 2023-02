Elon Musk pakt titel rijkste mens terug: $50 miljard erbij dit jaar

De zeer sterke herstelrit van het aandeel Tesla, waar Musk grootaandeelhouder is, heeft hem in de voorbije maanden weer aan de top gebracht. Volgens persbureau Bloomberg is zijn vermogen sinds 1 januari per saldo met $50 miljard gestegen naar $187 miljard.

Afgelopen jaar ging de rijkdom van Musk nog zwaar gebukt onder de malaise bij de elektrische automaker. Ook moest hij miljarden uit eigen vermogen neerleggen om het sociale mediabedrijf Twitter in handen te krijgen.

SpaceX

Naast zijn succesvolle autobedrijf timmert Musk ook stevig aan de weg in de ruimtevaart. Zo richtte hij samen met Tom Mueller ruimtetransportdienst SpaceX op. De satelliet-internetdienst Starlink is eveneens van hem.

Verder lijkt Musk een nieuwe stap te gaan zetten in de kunstmatige intelligentie. Hij zou volgens de techsite The Information een alternatief willen ontwikkelen voor de populaire chatbot ChatGPT. Een aantal experts zou al benaderd zijn om hem daarbij te gaan helpen.

Arnault, de hoogste baas en grootaandeelhouder bij het Franse luxe concern LVMH, moet voorlopig genomen nemen met de status van runner-up. Zijn vermogen is dit jaar per saldo $23 miljard opgelopen naar $183 miljard.