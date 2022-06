Open en hartelijk Amsterdam Diner vol prominenten

Vele bekenden kwamen in AFAS Live in Amsterdam hun steun betuigen, van ministers Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) en Mark Harbers (Infrastructuur) met zijn partner Bart Rövekamp en prinses Margarita, tot ex-voetballer Evgeniy Levchenko, zangeres Wende (Snijders), tv-vrouw Eva Jinek en tv-man Humberto Tan, die deze avond de prijs won vanwege zijn persoonlijke inzet tegen hiv.

Minister Mark Harbers, Femke Halsema, staatssecretaris Gunay Uslu en Brandon O'Dell. Ⓒ Foto De Telegraaf

Zangeres Wende (Snijders) zat in het publiek met haar vriend, creatief producent Wouter van Ransbeek. Ⓒ De Telegraaf

Van de 1,7 miljoen kinderen met hiv wereldwijd, krijgt de helft geen levensreddende medicijnen. Elke dag sterven 300 kinderen aan de gevolgen van aids, vooral in Afrika. „Aids is doodsoorzaak nummer één onder vrouwen tussen 18 en 49 jaar”, zei presentatrice Giovanna Ostiana. Het diner steunt de aanpak in Zambia en Kenia én financiert een noodfonds voor Oekraïne, waar 260.000 mensen met hiv leven. Hun leven hangt af van medicijnen, die slecht verkrijgbaar zijn, zeker onder vluchtelingen.

V.l.n.r. Aids Fonds-medewerkers Martine Weve en Maureen Sellmeijer met Pien en Erwin van Lambaart. Hij trad pas af als Holland Casino-topman en hij was 12 jaar voorzitter van het Amsterdam Diner. ,,Het eerste jaar daarna wilden we er toch bij zijn", zei hij. ,,We zijn een dagje op en neer uit Wenen, waar we nu wonen." Voorzitter-af zijn, betekent ook in de rij staan, bleek voor de ingang van Afas Live. Ⓒ Foto De Telegraaf

Afas Live was uitverkocht. Het volgende diner is op 10 juni 2023. Ⓒ Foto Remy Sapuletej

Op de professioneel geregisseerde avond, waarop 220 vrijwilligers het eten van cateraar Vermaat uitserveerden, zette Maggie MacNeal meteen de toon met haar meeslepende nummer Amsterdam, Amsterdam waarmee zij in 1980 vijfde werd op het Songfestival.

„Amsterdam is diep verbonden met de strijd tegen hiv en aids”, sprak burgemeester Femke Halsema in een emotionele toespraak. „Dit is een strijd die we delen: zelfbeschikkingsrecht! Toegang tot medicijnen! Vrijheid!” Een daverend applaus kreeg zij als antwoord.

Net als Duncan Laurence met zijn Songfestival-succesnummer uit 2019.

Duncan Laurence enthousiasmeerde de zaal met zijn loepzuivere zang. Ⓒ Foto Remy Sapuletej

„Wij vieren vanavond onze vrijheid en onze openheid”, zei Brandon O’Dell, de nieuwe directeur van het diner, dat het dertigjarig jubileum vierde. „Geniet en geef!”

De nieuwe voorzitter Roel Veltmeijer, benoemde in een openhartige toespraak zijn eigen besmetting en het stigma dat nog steeds hangt rond hiv en aids. Hoe moeilijk het is, zeker buiten Amsterdam, om ervoor uit te komen dat je het hebt. En om aan de juiste middelen te komen. Ook hier: „Nu kan in Nederland 95 procent een behandeling krijgen. Maar ook hier zijn nog mensen die te laat worden behandeld.”

Roel Veltmeijer. Ⓒ Foto Remy Sapuletej

Het Songfestival-festijn werd compleet gemaakt door het Oekraïense Kalush Orchestra, dat dit jaar won. Marc Putman, initiatiefnemer van zender OUTtv, wist de band te strikken. „Alle Eurolanden gaven hun 12 punten, op Servië en Albanië na”, haalde hij aan. „Dat is een boodschap aan Poetin die niet alleen door regeringen aan hem wordt afgegeven, maar door heel het Europese volk zélf!”

Marc Putman (l.), van OUT tv, met Sander Allegro, directeur QL Hotels. Ⓒ Foto De Telegraaf

V.l.n.r. Boudewijn Leereveld, software-man Georg Kramer en zijn verloofde, tandarts Karin van Nugten. Ⓒ Foto De Telegraaf

Amsterdam Diner-partymanager Mireille Kemp (l.) met dinergast Anouk van As. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Samen kunnen we bergen verzetten!”, stelde prinses Mabel die het Amsterdam Diner steunt sinds het eerste uur. „Het stigma moet de wereld uit, er moet meer politieke wil komen en er moet geld komen. En daar gaat het nu eens effe om!”

Amsterdam liet zich zien van de beste kant.