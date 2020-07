De Golden Girls van horecadynastie

Om bijpassende bruidskleding te vinden toog Toos in gezelschap van negen vriendinnen naar het atelier van couturier Addy van den Krommenacker in Villa Maasdonk in Nuland voor advies. „We zijn absoluut geslaagd om iets moois te vinden. We moeten alleen de kleur van de jurk afstemmen op die van Marlijn”, zei de nog immer kwieke Toos van der Valk. Zij kreeg bij de keuze van de kleding steun van schoonzus Truus van der Valk uit Voorschoten, de grand dame van de andere tak van de uitgebreide horecafamilie. Ze worden binnen de familie ook wel de Golden Girls genoemd. De in 1982 circa drie weken ontvoerde Toos vliegt medio oktober naar Curacao waar zij verblijft in het Van der Valk Kontiki Beach Resort van haar jongste zoon Marc van der Valk.