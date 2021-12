Premium Het beste van De Telegraaf

Column: verdiep je komend jaar serieus in bitcoin

Door Janneke Willemse

Crypto’s worden door veel journalisten en beleggingsexperts afgedaan als onzin. Het zou een groot piramidespel zijn, op lucht gebaseerd. Vaak wordt lacherig gedaan over de believers die er geld in steken – er wordt weinig serieus over geschreven. Maar onzin of niet: crypto is nu zo groot dat journalisten en experts zich er wel in móéten verdiepen.