’Goed je weer te zien!’ klinkt het op de Masters Expo

’Ik ben voor het eerst op deze beurs’, zei vastgoed-nestor Cor van Zadelhoff. Hij moest terugdenken aan lang geleden, toen het nog de Miljonair Fair heette. „Er liep geen miljonair rond!” Het publiek op de beurs is sindsdien enorm veranderd.

Aan tafel met vastgoedmannen André Snippe, Lesley Bamberger en David Beesemer vroeg Van Zadelhoff : „Zou Shell met opzet nú het besluit naar buiten brengen om het hoofdkantoor te verplaatsen naar Londen? Tijdens de formatie?” Tv-makelaar Harry Mens reageerde: „Schande, hoe de overheid Shell behandelde.”

Winston Gerschtanowitz met ontwerpster Mariska Jagt (m.) en Micky Hoogendijk. Ⓒ Foto Ivo Geskus

Karen Brink met Eric Toren Ⓒ Foto Ivo Geskus

Winston Gerschtanowitz brak een lans voor Earth Today, dat mensen de kans biedt om één of meer vierkante meters van de aarde te redden. Eric Toren, van het exclusieve hotel Twenty Seven in Amsterdam, vertelde: „Ik kon geen schoonmakers vinden, dus heb ik de prijzen van de kamers maar verdubbeld. Nog steeds zit ik bijna vol!” Schoon of niet ... Micky Hoogendijk vertelde over haar kunstwerken, ook te zien op de beurs, en coureur Guido van der Garde hoopt dat Max Verstappen jongeren inspireert om zich te bekwamen in karten: „Dan hebben over twaalf jaar een nieuwe Max!”

Leon Melchior (l.), pr-man Jeroen Sparrow (m.) en George Banken. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Caroline van Wezel ging van de Masters Expo naar huis met een ring van Deborah Leeser, die ze kocht bij Kitty Leeser, op de stand van Gassan. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Van alle kanten klonk na de lunch gezellige muziek op de beursvloer, tussen de boten, kunstwerken, sieraden en auto’s. „Mijn man moet niet verbaasd zijn, als ik met een Porsche thuiskom”, zei Caroline van Wezel van schoenenmerk Duca del Cosma in ons Stan Huygens Café. „Ik ga zaken openen in Maastricht en Antwerpen”, zei Harry van der Zee, topman van kledingzaken Profuomo. „Wij dienen binnenkort onze plannen in voor de ontwikkeling van een flink stuk van Bonaire”, keek Meine Breemhaar vooruit. Frits Huffnagel vergeleek Mark Rutte met Hans Klok: „Je gelooft niet dat het kan en toch gebeurt het.” Leon Melchior, eigenaar van brillen-gigant Eyelove, vermaakte zich aan tafel met George Banken, van zijn it-bedrijf Detron, die blij was dat er weer eens iets gebeurde: „Eerst stroomde de agenda vol en nu stroomt-ie weer leeg!”

Frits Huffnagel met Corendon-hotelbaas Gunay Uslu. Ⓒ FOTO STOFFELS

Reder Juul Vredenbregt en ontwerper Ronald Kolk. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Iedereen was opgetogen om weer bij elkaar te zijn. Dat we borrelaars in ons café steeds moesten vragen om te gaan zitten, zoals de coronaregels op de beurs voorschrijven, maakte de ontmoetingen nog persoonlijker.

Vandaag vragen we het iedereen zeker weer.