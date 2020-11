Vaak ruzie als familielid de erfenis afhandelt

Dat blijkt uit onderzoek dat de verenigingen vFAS, VMN en EPN uitvoerden onder notarissen en erfrechtadvocaten. Vrijdag de 13e is de Dag van de Erfenis. De professionals willen op deze dag het nut van het inhuren van professional bij het afwikkelen van de erfenis onderstrepen.

Irritatie

Wat er vaak fout gaat als een van de kinderen de erfenis afwikkelt, is dat die geen ervaring heeft met deze rol. Ook wordt er vaak slecht gecommuniceerd of soms niets uitgevoerd. Dat leidt dan weer tot irritatie en wantrouwen bij de andere erfgenamen.

Omdat een overlijden sowieso al emotioneel is voor de betrokkenen, kunnen ruzies in het ergste geval zelfs tot rechtszaken leiden, zien de notarissen en erfrechtadvocaten.

Nadenken

Notarissen raden daarom aan dat erflaters goed nadenken over hun keuze voor een executeur testamentair. Een executeur die wat verder van de familie afstaat, zorgt over het algemeen voor minder ruzie en problemen. Bij een professionele executeur wordt die kans nog kleiner.

In ruim 60% van de gevallen wordt een van de kinderen aangewezen om de erfenis af te wikkelen. In een kwart van de gevallen is niemand specifiek benoemd.

Bijna de helft van de mensen weet niet wat de rol van executeur inhoudt. Ook weten ruim vier op de tien niet dat er een vergoeding voor mag worden gevraagd. Dat de rol ook mag worden geweigerd, weet dan weer wel ruim de helft, blijkt uit het onderzoek.