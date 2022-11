Bezos en Jay-Z kopen NFL-club

Bezos en Jay-Z concurreren nog wel met private equity-baas Josh Harris, maar zouden de belangrijkste gegadigden zijn. Tot nu toe waren de Denver Broncos de duurste club. Daarvoor heeft Rob Walton, die zijn miljarden bij Walmart verdiende, $4,6 miljard neergeteld. Het is niet duidelijk of de twee al hebben gesproken met het echtpaar Dan en Tanya Snyder, de huidige eigenaren van de Washington Commanders, maar dat zij met zijn tweeën hun oog hebben laten vallen op de NFL-club is niet vreemd.

De band tussen de Amazon-oprichter en de rapper is al behoorlijk innig in de sport en hun greep op die sport is groot. Jay-Z was voorheen mede-eigenaar van de Brooklyn Nets en met zijn bedrijf Roc Nations is hij zaakwaarnemer van verschillende grote NFL-spelers. Amazon heeft de uitzendrechten van de hoogste competitie in het American football en sloot vorig jaar een streamingsovereenkomst met de NFL voor een periode van elf jaar en voor een bedrag van meer dan $100 miljard. Amazon zendt de wedstrijden uit via de eigen streamingsdienst Prime Video.

De mogelijke verkoop van de Washington Commanders komt nadat de NFL de club een boete van $10 miljoen oplegde en Snyder de leiding over de club verloor na beschuldigingen van ongewenst gedrag door 40 werknemers.