Vuurtje in corona

Zo’n tachtig sigarenliefhebbers troffen elkaar in het Noordwijkse strandrestaurant Salt om van een rokertje te genieten tijdens het 20e Business Cigar Dinner. Het was een avondvullend programma met een mooi diner, heerlijke wijnen en prachtige sigaren. Het was bij de fraaie zonsondergang in de duinen ook een avond van verbroedering en gezelligheid.

Bij de humidor v.l.n.r. facilitair ondernemer Sjoerd van Amerongen, wijnhandeklaar Raymond Rijnaarts en horecagroothandelaar Dave Vegt.

Opvallend was ook de aanwezigheid van een nieuwe generatie genieters. Voorzitter van de Stichting van het Grote Genieten en in het dagelijks leven directeur van Grand Hotel Huis ter Duin Stephan Stokkermans signaleerde „een revival van de sigaar.” Hij lichtte toe: „Niet alleen op de terrassen van ons hotel maar ook met de animo voor een avond zoals het Business Cigar Dinner.”

Salt-bedrijfsleider Harm van der Linden met hospitalityprofessional Sharon Kars.

De Bossche ondernemer Roger Schreurs, eigenaar van het evenementenbureau LocoEnzo, gaf in zijn toespraak een inkijkje in de organisatie van het in Brabant bekende carnavalsevenement Roet Korte Put Oeteldonk. „Op de donderdag voor carnaval beleven 2500 ondernemers in een boerenkiel vanaf 11.11 uur met elkaar een geweldige ochtend en middag in de drukste uitgaansstraat van Den Bosch.” De sigarenliefhebbers kregen met een carnavalskraker en bladen bier alvast een voorproefje. Of deze traditie in coronatijd mogelijk is, valt te betwijfelen. Al hield Schreurs de moed erin.

Cabaretier Arie Koomen (l.), hoofdredacteur Gerda Schukking van magazine Leven en ’de tovenaar van woz’ Dion Bartels.

Traditioneel wordt in Noordwijk ook de Cigar Executive of the Year bekend gemaakt. Dit jaar ontving cabaretier en tv-presentator ’lama’ Tijl Beckand de titel. Bij de bekendmaking werd er natuurlijk gerefereerd aan zijn prominente rol als een van de lama’s. Ook was er aandacht voor zijn rol als maker van programma’s met klassieke muziek. Waar hele generaties zijn opgegroeid met de 5e van Beethoven, verovert hij de huidige generatie met de 10 van Tijl.

V.l.n.r. Simon Visscher van horecauitzendbureau Adriaan Werkt, Roger Schreurs en Oscar de Reu van luxury lifestyle service Con Questa uit Amsterdam.

De serieuze kant van Tijl kwam ook in beeld tijdens zijn dankwoord. „Juist in het coronatijdperk is de sigaar een genotsmiddel dat zich uitstekend leent om je gedachten op een rij te zetten en de situatie waarin we terecht zijn gekomen te beschouwen”. Saskia Rosmalen, lid van het hoofdstedelijke vrouwensigarengenootschap Salomé, vertelde als sociaal ondernemer van Onbeperkt aan de Slag dat zij het grootste platform van Nederland heeft voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. „We zijn er voor werkgevers die denken in mogelijkheden. Al onze medewerkers hebben ook een arbeidsperking!”

V.l.n.r. Jochum Haakma, voorzitter Residentie Sigaren Genootschap, hotelier Raymond Strikker en transporteur Hans Jongeneel, Cigar Executive 2016. Ⓒ LEEUWEN, JOS VAN

Directeur Simon Visscher van horecauitzendbureau Adriaan Werkt: „Het landschap van de horeca wijzigt snel in deze uitdagende marktomstandigheden. Dit vraagt om versneld te kijken naar personeelsinzet. In navolging van andere branches zoals o.a. de bouwbranche zien wij een groeiende vraag naar flexibel, betrouwbaar en gekwalificeerd personeel. Dit vertaalt zich in een zogenaamde flexibele schil, waarin horecaondernemers toekomstgericht en risicomijdend kunnen ondernemen in uitdagende tijden, maar hierbij niet hoeven in te leveren op kwaliteit.”

Salesmanager Oscar de Reu van Con Questa, de luxury lifestyle service uit Amsterdam, ontzorgt graag zijn leden wereldwijd. „Door corona zien we een geheel nieuwe behoefte ontstaan die veel meer gericht is op het thuis of in de buurt genieten. Leden bellen ons steeds vaker voor speciale wijnen, maar ook sigaren uit een bepaald jaar.” Hotelier Raymond Strikker van Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte, Cigar Executive of the Year 2019: „We hebben een mooie zomer achter de rug. Juist de hotels buiten de randstad zijn nu extra populair. De boekingen voor de herfstvakantie lopen al hard.”