AFM jaagt met succes op malafide bedrijven in Cyprus

De samenwerking richt zich op de aanpak van malafide beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. De ondernemingen waren sinds 2019 ook actief in Nederland en benadeelden hier consumenten, zo bleek uit signalen die bij de AFM binnenkwamen.

De gezamenlijke bestrijding heeft volgens de AFM geleid tot meerdere schikkingen, het inleveren van vergunningen en het weren van partijen van de Nederlandse markt. Zo heeft voor de Cypriotische beleggingsonderneming FXBFI Financial Broker Invest Ltd (handelsnaam 101investing) de schikking tot gevolg dat ze haar activiteiten staakt en vergunning inlevert.

Ook is er een schikking getroffen met de Cypriotische beleggingsonderneming Magnum FX (Cyprus) Ltd (handelsnaam ETFinance). De schikking heeft tot gevolg dat het bedrijf haar activiteiten staakt en vergunning inlevert.

Verder zijn er door de gezamenlijke aanpak het afgelopen halfjaar schikkingen getroffen met de Cypriotische beleggingsondernemingen F1 Markets Ltd, ForexTB Ltd (handelsnaam PatronFX) en Mount Nico Corp Ltd (handelsnaam eXcentr

Toezicht

De AFM houdt géén direct toezicht op deze in Cyprus gevestigde ondernemingen. Dat doet de vergunningverlenende toezichthouder. De AFM heeft de Cypriotische toezichthouder wel verzocht onderzoeken te starten naar de malafide ondernemingen. Vanwege deze omslachtigheid pleit de AFM al langer voor meer mogelijkheden om consumenten te beschermen als zij financiële diensten en producten van buitenlandse aanbieders uit andere EU-lidstaten afnemen.

De AFM blijft bij zijn waarschuwing om niet zomaar in te gaan op beleggingsaanbiedingen van buitenlandse partijen. Vorig jaar is hiervoor in samenwerking met de Fraudehelpdesk een campagne gelanceerd. Bekijk ook de tips van de AFM om financiële schade te voorkomen.