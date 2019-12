’Handelsdeal tussen VS en China’

Mogelijk komt er vandaag nog een aankondiging. Het gaat om een zogenoemde ’fase 1-deal’, die de opmaat moet worden voor een breder handelsakkoord tussen beide economische grootmachten.

Het Witte Huis wilde nog niet op het nieuws reageren. De Amerikaanse president Trump zou nog groen licht moeten geven over de voorlopige handelsdeal met China. Eerder op de dag liet Trump via Twitter al weten dat een handelsakkoord zeer dicht bij was.

De Amerikaanse onderhandelaars zouden onder meer hebben aangeboden om de bestaande importheffingen op Chinese producten van $375 miljard met 50% te verminderen in ruil voor toezeggingen door Peking bij aankopen van Amerikaanse landbouwproducten, zo meldden twee anonieme bronnen. Daarnaast zouden de geplande importheffingen van $160 miljard die komende zondag zouden ingaan, worden uitgesteld.

De Amerikaanse beurzen zaten in de lift na het nieuws dat beide grootmachten een handelsdeal hebben gesloten na maanden van onderhandelen.

Later volgt meer.