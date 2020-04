Vooral meer faillissementen in horeca

In de eerste week van april zijn 69 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 25 meer dan de week daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral in de horeca is het aantal faillissementen met 15 in een week hoog. Voor de sector was tot nu toe 3,5 het weekgemiddelde. In andere sectoren als handel, financieel instellingen en vervoer en opslag is het aantal juist niet per se meer dan andere weken.

Wel wordt nog aangetekend dat tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement enkele weken kunnen zitten.