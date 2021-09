Rechter: Uber-chauffeur is werknemer

Het is een symbolisch belangrijke overwinning voor FNV. De vakbond voert al langer een strijd over de status van zzp’ers. In veel sectoren worden medewerkers volgens de bond ingezet als zzp’er om zo op de kosten van arbeid te besparen. Chauffeurs zouden te weinig verdienen en nauwelijks rechten hebben en werkgevers ontduiken op die manier belastingen en sociale premies.

„Deze uitspraak laat zien wat wij al jaren zeggen: Uber is een werkgever en de chauffeurs werknemers, dus moet Uber zich aan de cao Taxivervoer houden”, aldus vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van FNV. „Het is ook een signaal naar Den Haag dat dit soort constructies illegaal zijn en dat de wet dus gehandhaafd moet gaan worden.”

Uber hield vol dat het slechts een platform is waar passagiers en chauffeurs elkaar vinden, maar daar gaat de rechter niet in mee. „De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst”, zo staat in het vonnis.

Meer loon

Door de uitspraak zijn Uber-chauffeurs automatisch in dienst en moet het bedrijf ze betalen en behandelen volgens de cao Taxivervoer, aldus de rechter. „Daardoor krijgen ze meer loon en meer rechten bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte”, claimt Boufangacha. „Allemaal zaken die niet meer dan normaal zouden moeten zijn in een land als het onze. Het is schandalig dat het kabinet de handhaving tegen dit soort praktijken niet oppakt.”

In Nederland rijden er naar schatting 4000 chauffeurs voor Uber.

Eerder bepaalde de rechter in het Verenigd Koninkrijk dat de 70.000 chauffeurs daar recht hebben op minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes. De chauffeurs moeten behandeld worden als ’workers’, een definitie in het Britse arbeidsrecht die tussen een zelfstandig ondernemer en werknemer in zit.