Oorlog in Oekraïne ’Natuurkundeleraren zijn thuis achtergebleven’ Oekraïense kinderen krijgen les bij onlinesuper Picnic: ’Beter dan niets’

Amsterdam - Het is druk op het hoofdkantoor van Picnic in Amsterdam. Sinds de snelgroeiende online retailer het hele pand huurt werken de 600 medewerkers in het ene deel, terwijl bouwvakkers druk bezig zijn om het andere deel te verbouwen. Binnen deze hectiek krijgen ook nog eens vijftig Oekraïense kinderen les in de ’pop-upschool’ op de derde verdieping.