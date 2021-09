Tuchtrecht: mogelijk schending bankierseed ING met salaris topman Hamers

Rond de witwasproblematiek zijn de straffen die ING intern had uitgedeeld aan medewerkers en voormalige medewerkers in de ogen van het Tuchtrecht voldoende. Een reden om diverse bestuurders en commissarissen van ING nog eens extra te straffen met een beroepsverbod, was dan ook niet nodig.

Het Tuchtrecht concludeert dat er na grondig onderzoek ‘geen aanwijzingen’ zijn dat ING’ers in ernstige mate de bankierseed hebben geschonden: „Met andere woorden, er is niet gebleken dat de onderzochte personen de tuchtrechtelijke drempel zijn overgegaan.” Als er in de toekomst echter nieuwe informatie hierover opduikt, dan sluit het Tuchtrecht nieuw onderzoek niet uit.

Kort nadat ING eind 2018 een recordschikking van €775 miljoen sloot met het Openbaar Ministerie (OM) voor jarenlange tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken bij de bank, opende het Tuchtrecht Banken een onderzoek naar mogelijke schending van de bankierseed. Via een oproep op de website Leeuwonwaardig.nl kwamen tot ruim 200 meldingen over ING binnen, waarin ook werd geklaagd over een eerder plan uit 2018 op de beloning voor topman Hamers flink te verhogen.

Salarisklacht

Over het uiteindelijk afgeblazen plan om de beloning van Hamers te verhogen is mogelijk wel sprake van een geschonden bankierseed. Tegen drie ING’ers wordt daarom een klacht voorbereid, meldt het Tuchtrecht. Wie dit zijn maakt het Tuchtrecht niet bekend in de uitspraak, die is geanonimiseerd zoals de instelling doorgaans doet.

ING laat in een reactie weten het besluit van het Tuchtrecht om niemand nog eens extra te straffen rond de witwasproblemen te ’verwelkomen’. Over de uitspraak rond het beloningsvoorstel uit 2018 is de bank ’teleurgesteld en verbaasd’: ,,Temeer daar hier enkele individuele personen worden aangesproken op een beleidsbesluit dat door de Raad van Commissarissen collectief werd genomen; een besluit dat bovendien is ingetrokken en daarmee nooit is uitgevoerd.”

Tussen de onderzoekers en ING ontstond eerder nog enig getouwtrek, omdat de bank de namen niet zou willen geven van negentien medewerkers die intern een sanctie opgelegd hadden gekregen. Dit varieerde van terugbetalen van bonussen tot andere of geen functies. Uiteindelijk droeg ING de informatie toch over.

Indertijd verantwoordelijk ceo Ralph Hamers werkt inmiddels als topman bij het Zwitserse UBS. Op last van het Haags gerechtshof moet het OM het besluit om hem niet te vervolgen opnieuw bekijken. Nog altijd is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk een zaak tegen Hamers wordt gestart.