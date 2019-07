Theehandelaar Van Rees voortaan 'Koninklijk'

Directeur Rajith De Mel is heel erg blij met de onderscheiding. "Ik vergelijk Van Rees wel eens met een oude theestruik die inmiddels vele stormen en droogte heeft overleefd en de tand des tijds heeft doorstaan. Dat beeld biedt vertrouwen en perspectief om onze marktpositie in de wereld continu te blijven versterken."

Sinds de jaren tachtig zijn er geen leden van de familie Van Rees meer werkzaam in het bedrijf. Wel aanwezig bij de jubileumviering waren Jan Maarten en Jan Wijnand van Rees die als zonen van handelaar Jan van Rees eind jaren veertig al op jonge leeftijd naar het buitenland reisden.

Sinds 2010 zijn de aandelen in handen van Acomo, dat is gespecialiseerd in de handel in specerijen, noten, gedroogde zuidvruchten, thee, eetbare zaden en voedingsingrediënten. "Met Acomo hebben we een solide langetermijnaandeelhouder aan boord die ons steunt bij onze groeiambities", aldus De Mel.