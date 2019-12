Stakers bij het distributiecentrum van de Etos. Ⓒ ANP

De maat is vol voor de werknemers van het distributiecentrum van Etos in Beverwijk. „Wij gaan net zo lang door met staken, totdat wij een forse loonsverhoging krijgen en eindelijk gecompenseerd worden. We zullen zien wie de langste adem heeft” zegt een van de medewerkers.