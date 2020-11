Fed wacht ook op verkiezingsuitslag

Fed-voorzitter Jerome Powell Ⓒ Foto ANP/ HH

Amsterdam - Een dag later dan normaal maakt het stelsel van Amerikaanse centrale banken het rentebesluit bekend. Beleggers verwachten vanavond nog geen nieuwe stimuleringsmaatregelen. Eerst is het wachten of er een steunpakket vanuit de overheid komt, en daarvoor is het in ieder geval wachten op de uitslag van de presidentsverkiezingen.