Uitgeverij stuurt klant op wereldreis met bier

Geluk in crisis: 'Er is licht in de coronatunnel'

Het geluk is in de tijden van corona soms ver te zoeken. Toch is er volgens schrijver en gelukexpert Patrick van Hees reden genoeg om optimistisch te blijven. „Uiteindelijk gaat ook dit voorbij.” In deze nieuwe aflevering van de podcast ‘Over Hoop’ staat geluk centraal. Van Hees laat zien hoe mensen...