Gasunie haalt ceo weg bij chemiereus om ’volgende stap’ energietransitie

Terpstra is bij LyondellBasell verantwoordelijk is voor CO2-reductie van het concern wereldwijd. Zij volgt Han Fennema op, die eerder dit jaar vrij onverwacht aankondigde na bijna tien jaar terug te treden bij Gasunie. Hij stopt op 1 november dit jaar. In de tussentijd neemt Janneke Hermes, de huidige cfo van Gasunie, de hoofdzetel waar.

Volgens Pieter Duisenberg, voorzitter van de raad van commissarissen van Gasunie, is Terspstra een ’bevlogen opvolger’ van Fennema en heeft zij de juiste papieren en ambitie voor de energietransitie.

Grote verandering

Gasunie maakt een grote verandering door: van gas naar uitbreiding in waterstof, warmte, CO2-verwerking en gefilterd gas. Fennema bereidde de overgang voor van een gastransportbedrijf, leunend op het grote Groningse gasveld, naar een beheerder van infrastructuur van bijvoorbeeld waterstof, aldus Duisenberg. „Daarmee heeft Han een sterk fundament gelegd voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Gasunie.”

Bekijk ook: Gasunie zet in op forse daling tarieven voor consumenten

Willemien Terpstra studeerde bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit en haalde haar MBA aan Emory University in Atlanta in de Verenigde Staten. Ze werkte bij Arco Chemical, een voorloper van LyondellBasell, in Rotterdam. Zij is nu verantwoordelijk voor verduurzaming, energiebesparing en CO2-reductie bij LyondellBasell wereldwijd.