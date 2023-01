Mediahuis Nederland neemt advertentieverkoop Talpa-tv over

RTL en Talpa bezitten gezamenlijk ongeveer driekwart van de Nederlandse advertentiemarkt op tv (in totaal ongeveer €820 miljoen groot). Vanaf het begin van de fusiegesprekken is er bezwaar geweest (onder meer van toezichthouder ACM) tegen de machtsconcentratie.

’Grote kansen’

Door het overhevelen van de advertentieverkoop van Talpa naar Mediahuis Nederland blijven er drie partijen in de markt van tv-reclame: Ster (voor de publieke omroep), RTL voor de eigen zenders en Mediahuis Nederland (voor de Talpa-zenders). Rien van Beemen, ceo van Mediahuis Nederland, ziet grote kansen in de overname: „We willen aan adverteerders straks een geïntegreerd cross-mediaal aanbod doen. Dus naast print en online ook televisie kunnen aanbieden. Het contract dat op tafel ligt, heeft een langdurige looptijd . We hebben er écht vertrouwen in.”

Maar de belangstelling gaat toch steeds meer naar online?

„Ja, natuurlijk zijn online en streaming nog steeds groeiend maar televisie is nog een heel het groot advertentievehikel. Daar willen we bij betrokken zijn.”

De advertentieverkoop doen van tv-zenders. Waar zit voor Mediahuis de winst?

„We gaan op de verkoop gewoon marge maken, dat is geen geheim. Maar tegelijk verwachten we een aantrekkelijkere partij te zijn doordat we nog meer crossmediaal kunnen werken. En dat is belangrijk. Nu gaat 80% van alle bestedingen naar buitenlandse bedrijven, zoals Google en Facebook. Als Mediahuis een interessantere partij wordt blijven die gelden in de lokale markt waarmee we lokale journalistiek kunnen financieren. Dat laatste is het doel van Mediahuis.”

Hoe groot wordt de zeggenschap van Mediahuis Nederland op het advertentiebeleid van de Talpa-tv-zenders?

„We krijgen volledige controle. We bepalen de prijzen, welke adverteerders, welke sponsormogelijkheden er zijn. Alleen als je de volledige controle hebt, kan deze deal werken. Er is geen enkele mogelijkheid dat RTL-Talpa via een omweg het beleid rond adverteerders kan bepalen voor ons. Vergis je niet, als deze deal doorgaat wordt de hele operatie rond de Talpa-tv-zenders geheel geïntegreerd in Mediahuis Nederland.”

De advertentieverkoop doen van zenders maar niet de zenders exploiteren. Had Mediahuis niet liever zélf Talpa of RTL gekocht om te exploiteren?

„Nee, we kijken natuurlijk altijd naar kansen in de markt maar Mediahuis Nederland heeft nooit tv-zenders in bezit gehad en geëxploiteerd. Daar liggen onze kennis en expertise niet. Overname van de tv-zenders is geen overweging geweest.”