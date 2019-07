'Tesla wil batterijen maken in Indonesië'

Palo Alto - Tesla is een van de automakers die wil investeren in een batterijenfabriek in Indonesië. Ook het Zuid-Koreaanse technologiemerk LG zou daar geld in willen steken, heeft de Indonesische minister van Maritieme Zaken Luhut Pandjaitan gezegd. De totale investeringen zouden daardoor tot 4 miljard dollar kunnen oplopen.