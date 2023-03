Datalek treft pensioenfondsen: data zowel werkenden als ouderen op straat

Ook PFZW heeft bericht gekregen dat er een datalek zat bij een softwareleverancier van een onderzoeksbureau waarmee ze werken. De woordvoerder van dit fonds voor medewerkers uit de zorg en welzijn: „Het zou kunnen dat hierbij persoonsgegevens van deelnemers zijn betrokken zoals naam en e-mailadres.” Volgens haar gaat het niet om financiële gegevens of wachtwoorden. „Het onderzoeksbureau heeft direct maatregelen getroffen om het lek te dichten en om herhaling te voorkomen. Wij vinden het heel vervelend dat dit mogelijk is gebeurd. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we dat weten.”

PME had donderdag al gemeld dat het mogelijk was getroffen door een datalek. Het pensioenfonds maakt gebruik van de diensten van een onderzoeksbureau, dat daarvoor software van het bedrijf Nebu uit Wormerveer gebruikt. In die software is een gat gevonden. Daardoor liggen de gegevens van mogelijk honderdduizenden mensen op straat. PME zegt in beeld te hebben ’welke gegevens het betreft en probeert in nauwe samenwerking met gespecialiseerde onderzoeksbureaus vast te stellen of onbevoegden daadwerkelijk de gegevens hebben ingezien of gestolen’.

Wees alert

Om hoeveel gegevens het gaat, zegt PME nog niet. Het pensioenfonds beheert de pensioenen van 350.000 deelnemers, vooral (oud)-medewerkers uit de metaal- en elektrotechnologische industrie. PME zelf roept de deelnemer op om alert te zijn en te blijen op fraude en phishing. Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur van PME Pensioenfonds: „Dit is heel erg vervelend voor de betrokkenen. Ik ben me ervan bewust dat dit een gevoel van onrust met zich meebrengt.”

Naast PME was er ook een lek naar persoonlijke klantgegevens via andere organisaties. Zo zijn bij de Nationale Postcode Loterij maximaal 8000 deelnemers getroffen. Bij ProRail gaat het om de gegevens van ongeveer 4300 mensen die naar de publieksvoorlichting hebben gebeld. Daarnaast hadden NS, Vrienden van Amstel Live, VodafoneZiggo en de RVO hier last van.