Durfinvesteerders storten zich op start-ups in mijnbouwtechnologie

De investeringen in mijnbouwtechnologie vloeien voort uit de belofte van autofabrikanten om meer batterij-aangedreven auto’s te produceren. Daarnaast worden bedrijven in de Verenigde Staten geholpen door de Inflation Reduction Act, de subsidie aan bedrijven voor groene investeringen die zij in Amerika doen. Tot en met de tweede week van augustus is dit jaar alleen in de VS al $350 miljoen opgehaald door start-ups in mijnbouwtechnologie.

Autofabrikanten

Autofabrikanten steken veel geld in mijnbouwtechnologie, omdat zij in een vroeg stadium bedrijven willen inkapselen die een potentiële baanbrekende technologie ontwikkelen. Zo heeft het investeringsvehikel van General Motors eerder dit jaar $50 miljoen gestoken in de Texaanse start-up EnergyX die technologie ontwikkelt om lithium efficiënter uit zoutvlakten te winnen en te verwerken.

Overigens verbleken de bedragen die in nieuwe mijnbouwtechnologische bedrijven worden gestoken bij het kapitaal dat private equity steekt in start-ups voor bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Die haalde alleen in het eerste kwartaal van dit jaar al $1,7 miljard op bij durfinvesteerders.