Pfizer vraagt groen licht voor coronavaccin

Pfizer-topman Albert Bourla deelde de mijlpaal mee op een door de New York Times georganiseerde conferentie. Het farmacieconcern maakte vorige week bekend dat zijn vaccin, ontwikkeld met het Duitse BioNTech, voor 90 procent effectief is bij het bestrijden van Covid-19.

Pfizer wil een zogeheten Emergency Use Authorization aanvragen bij de FDA. Die toezichthouder kan in noodgevallen groen licht geven voor het gebruik van geneesmiddelen voordat ze een officieel en langdurig goedkeuringsproces hebben doorlopen.

Trump

Bourla sprak in dezelfde conferentie tegen dat Pfizer opzettelijk heeft gewacht met het positieve nieuws over de effectiviteit van het coronavaccin tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Amerikaanse president Donald Trump zei herhaaldelijk dat er een werkzaam vaccin zou zijn voor de presidentsverkiezingen, maar de Pfizer-topman noemt dat een „kunstmatige grens” die voor het bedrijf niet belangrijk was.