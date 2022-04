Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kunnen huishoudens het opbrengen als de rente stijgt

Door Jim Tehupuring

De trend waait langzaam over vanuit de VS naar Nederland: stijgende rente. En ik houd mijn hart vast. Kunnen consumenten een hogere rente wel aan? De afgelopen jaren zijn we behoorlijk verwend geraakt. Sinds de kredietcrisis hanteerden centrale banken ultralage rentes om de economie te stimuleren. Dat heeft gewerkt, maar is onder de huidige omstandigheden niet langer houdbaar. Renteverhogingen hangen als het zwaard van Damocles boven ons.