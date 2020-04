AEX houdt stand boven 500 punten

De AEX stond om kwart voor drie 3% hoger 504,4 punten, na in de ochtend een piek van 508,6 punten te hebben bereikt. De AMX steeg 3,9% naar 688,5 punten.

Op de overige Europese beurzen zat de stemming er ook goed in. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 2,7%, 3,6% en 2,6%.

De indexfutures wezen op een 2,7% tot 3,2% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de winsten van ruim 7% maandag.

De enorme koersstijgingen deze week zijn te danken aan hoopgevende berichten over het aantal nieuwe coronabesmettingen en -doden, benadrukt hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro. „Zeker in Europa lijkt het ergste achter de rug. In New York zijn er bovendien signalen van een afvlakking, wat opmerkelijk is omdat de VS achterloopt op Europa.”

Toch ziet ABN Amro vooralsnog geen reden de neutrale aandelenweging op te trekken. Wessels: „De markt lijkt gezien de beursrally op een V-vormig economisch herstel te rekenen, maar wij denken dat herstel langer gaat duren. Het virus zal een langdurige impact op de economie hebben. De huidige strenge lockdowns gaan weliswaar over niet al te lange tijd van tafel, maar we blijven beperkt in onze bewegingsvrijheid. Zo zullen consumenten voorlopig bijvoorbeeld weinig uitgeven aan internationale vakanties.”

Ook de ontwikkelingen in China en aan het oliefront stemmen Wmessels nog niet optimistisch. „China is op de goede weg met nauwelijks meer nieuwe besmettingen, maar zowel de consumentenbestedingen als de bezettingsgraden in fabrieken zijn nog niet op oude niveaus. Het lijkt daarmee allemaal langer te duren. Ook is het maar de vraag of de olieproducerende landen donderdag overeenstemming bereiken over de beoogde productiebeperking van 10 miljoen vaten per dag, omdat alle landen inclusief de VS een steentje moeten bijdragen. En zelfs bij deze vermindering is het aanbod nog veel groter dan de fors teruggevallen vraag.”

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 18,5% stevig aan kop. Het vastgoedconcern stond de afgelopen weken zwaar onder druk, omdat zijn winkelcentra gesloten zijn vanwege het coronavirus.

Staalfabrikant ArcelorMittal pluste 10,2%.

ING en ABN Amro wonnen 7,8% respectievelijk 6%, na door Degroof Petercam op de kooplijst te zijn geplaatst.

IMCD steeg 4,4%. De chemicaliëndistributeur liet weten nog weinig last te hebben gehad van de coronacrisis.

In de AMX ging vastgoedfonds Eurocommercial Properties met een plus van 16,4% aan kop.

Bodemonderzoeker Fugro werd 12,5% meer waard. Staalproducent Aperam (+8,1%) meldde een nieuwe financieel directeur te hebben gevonden.

Market maker Flow Traders was met een min van 2,3% de enige verliezer, ondanks een koersdoelverhoging naar €34 door Degroof Petercam bij een herhaald koopadvies.

Smallcapfonds Wereldhave knalde 17,5% omhoog, in reactie op het afgenomen pessimisme rond vastgoedfondsen.

De maker van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen (+8%) heeft opnieuw een opdracht van de Zweedse energiereus Vattenfall in de wacht gesleept.

Kendrion (+7,3%) trekt zijn dividendvoorstel in vanwege de coronapandemie. De producent van elektromagnetische componenten heeft last van het tijdelijk stilleggen van veel autofabrieken.

TomTom (+3%) kondigde aan zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uit te stellen vanwege de virusuitbraak.

