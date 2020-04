Vastgoed in trek op flink hogere beurs

Rond 11.00 uur stond de AEX 2,8% hoger op 503,3 punten. Het was voor het eerst in een maand dat de index boven de grens van 500 punten klom. De AMX steeg 3,9% naar 688,3 punten. De koersen in Londen (+2,8%), Parijs (+3,6%) en Frankfurt (+4,4%) schoten eveneens omhoog.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 2% hoger. De Amerikaanse beurzen eindigden maandagavond ruim 7% in de plus. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 2,3% tot 2,8% in het groen.

Beleggers hopen dat het ergste van het coronavirus achter de rug is. In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het virus. De Britse premier Boris Johnson ligt wel op de intensive care van een Londens ziekenhuis, nadat zijn toestand als gevolg van een besmetting met het coronavirus verslechterde.

In de AEX was Unibail (+16,7%) de grootste stijger. De beurskoers van het vastgoedconcern stond de afgelopen weken zwaar onder druk, omdat zijn winkelcentra gesloten zijn vanwege het coronavirus.

Staalfabrikant ArcelorMittal pluste 8,9%. IMCD (+8,3%) liet weten beleggers op maandag 20 april bij te praten over de gang van zaken in het eerste kwartaal.

Bankconcern ING werd 9% hoger verhandeld. ABN Amro ging 7,5% vooruit.

ASMI mocht 3,3% bijschrijven. De chipmachinefabrikant werd maandag ook al 16% meer waard.

In de AMX ging vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+15,4%) aan kop. Branchegenoot Wereldhave knalde 20,7% omhoog bij de smallcapfondsen.

Bodemonderzoeker Fugro werd 8,6% meer waard. Aperam (+6,1%) meldde een nieuwe financieel directeur te hebben gevonden. Sudhakar Sivaji volgt Sandeep Jalan op die in februari zijn vertrek aankondigde. Sivaji komt over van branchegenoot Thyssenkrupp.

Flow Traders was de enige verliezer bij de middelgrote fondsen. Het handelshuis zakte 2,9%.

Smallcapfonds TomTom (+4,2%) kondigde aan zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uit te stellen vanwege de virusuitbraak. Het uitstel betekent dat commissaris Bernd Leukert nu per direct vertrekt bij het navigatieconcern.

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion (+8%) trekt zijn dividendvoorstel in vanwege de coronapandemie. Volgens het bedrijf is er een negatieve impact op de omzet en orderontvangst in Europa en de Verenigde Staten door het tijdelijk stilleggen van veel autofabrieken.

De maker van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen (+9%) heeft opnieuw een opdracht van de Zweedse energiereus Vattenfall in de wacht gesleept. Alfen levert een accusysteem voor de opslag van elektriciteit in de Zweedse stad Uppsala, dat wordt gekoppeld aan het elektriciteitsnet van Vattenfall.

