'Verfbranche als geheel wel interessant'

De bedrijven in de verf- en coatingindustrie hebben over het algemeen sterke of verbeterende balansen, wat volgens Berenberg zou kunnen leiden tot verdere consolidatie of meer aandeelhoudersrendement. Alleen over AkzoNobel zijn de analisten nog steeds niet zo enthousiast.

Berenberg stelde in september al dat het aandeel van AkzoNobel te duur is. Ook zou de markt te positieve langetermijnverwachtingen hebben bij de onderneming. PPG daarentegen wordt door Berenberg aangedragen als voorkeurskeuze in deze branche.

Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 84,55 euro.