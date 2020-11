Column: koper blijft glimmen, maar pas op voor opportunisme

De koperprijs is dit jaar met meer dan 21% toegenomen. De prijs is flink hersteld na het diepe prijsverval van begin dit jaar door de corona schok. Gedurende het jaar brachten de fundamentele trends steeds meer positivisme in de markt. Het ging niet onopgemerkt aan speculanten voorbij en de koperprijs steeg naar nieuwe hoogtes. Dan rest de vraag: hoe duurzaam is dat optimisme eigenlijk?