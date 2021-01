Rente terug op laagterecord van voor corona

Volgens de adviesketen hebben 28 actieve geldverstrekkers dit jaar hun rentetarieven al een of meerdere keren verlaagd. Onder de weinige uitzonderingen zijn Triodos en Argenta. Daarmee is het ’totaalgemiddelde’, in de berekening van De Hypotheekshop, uitgekomen op 1,62%, nagenoeg gelijk aan het niveau van maart 2020. Daarna liep de rente flink op, om vanaf augustus opnieuw een daling in te zetten.

Ondanks de evenaring van het gemiddelde constateert de keten wel verschillen met maart vorig jaar. De hypotheekrentes zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn gemiddeld genomen duurder geworden, terwijl 20 en 30 jaar vast met NHG zelfs al weer onder het niveau van maart vorig jaar zijn beland. Het laat volgens De Hypotheekshop zien dat geldverstrekkers nog altijd voorzichtig zijn bij het verlagen van hun rentes. Hypotheekaanbieders lopen bij een hypotheek zonder garantie immers meer risico dan bij een hypotheek met NHG.