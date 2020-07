Met app bestellen op terras blijkt succes

De OrderMe-ondernemers Dex Holman (m.) Roderick Schuller (l.) en Floris Visser.

De 1,5 meter-maatregel in de horeca leidde tot een app om op afstand mee te bestellen en te betalen. Het werd in deze rubriek door de jonge ondernemers van OrderMe geïntroduceerd, waarna het in een stroomversnelling raakte.