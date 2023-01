Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Uitblinkend Europa geeft Wall Street het nakijken’

Door Mark Garrelts

De Europese beurzen hebben ook in de tweede handelsweek van het nieuwe jaar er weer een mooie rit omhoog opzitten. Beleggers krijgen in de komende week nieuwe inflatiecijfers te verwerken uit de VS en de eurozone die weer van belang zijn voor het beursklimaat. Daarnaast komt het Amerikaanse cijferseizoen flink op gang