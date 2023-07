OESO: Een op de drie banen bedreigd door AI

Volgens de OESO staat de wereld aan de vooravond van een echte AI-revolutie. Daar merken we nu nog niet veel van, geeft de denktank toe. De impact op de werkgelegenheid in de industrielanden die bij de organisatie zijn aangesloten is nog beperkt. Maar de technologische vernieuwing gaat razendsnel en kan er wel toe leiden dat veel banen in de nabije toekomst overbodig worden.

Werknemers zijn er niet gerust op, blijkt uit onderzoek dat de OESO in acht landen deed. Drie op de vijf werkenden is bang zijn baan ergens in de komende tien jaar te verliezen door AI. Een bijna net zo grote groep maakt zich zorgen dat de lonen straks gaan dalen. Ook maken werknemers zich zorgen over de privacy en een verhoging van de werkdruk doordat ze er ineens allerlei dingen bij moeten doen.

Klusjes

Tegelijkertijd blijkt dat bedrijven, ook als ze aan de slag gaan met kunstmatige intelligentie, terughoudend zijn met het ontslaan van personeel. Sterker nog: bij 35% van de bedrijven in de financiële sector die AI in hun bedrijfsvoering opnamen leidde dat tot het aannemen van nieuwe mensen. In de industrie was dat bij 48% van de bedrijven het geval.

Werknemers bij deze bedrijven tonen zich tevreden omdat ze minder vervelende klusjes moeten doen. Die worden overgenomen door bijvoorbeeld chatbot GTP of een andere AI-tool.

Scholing

Volgens de OESO betekent de snelle ontwikkeling van AI dat werknemers straks nieuwe vaardigheden nodig hebben, terwijl andere overbodig worden. De organisatie dringt er daarom op aan dat overheden bedrijven aanmoedigen om meer aan scholing te doen. Verder stelt de OESO dat er dringend behoefte is aan beleid om de risico’s aan te pakken die AI kan veroorzaken bij gebruik op de werkvloer.

Eerder drongen verschillende partijen uit het bedrijfsleven aan op betere regelgeving rond AI. In Brussel wordt daar ook al aan gewerkt.