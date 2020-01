Strengere regels voor trustkantoren

Minister Hoekstra (Financiën) grijpt in omdat de trustsector zich nog altijd niet aan de strengere regels houdt die begin vorig jaar werden ingevoerd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank moest nog tien keer ingrijpen met boetes of andere straffen.

Doorstroom aan banden

Hoekstra verbiedt nu het gebruik van trustkantoren in ons land als doorstroombedrijf. „Dat gaan we aan banden leggen”, zegt de minister in gesprek met RTL Z. Nederland staat door die doorstroom internationaal bekend als een belastingparadijs: niet omdat de tarieven hier laag zijn, maar omdat geld makkelijk doorgesluisd kan worden naar landen waar weinig of geen belasting betaald hoeft te worden.

Hoekstra komt met nog meer ingrepen: „We gaan ook paal en perk stellen aan het doen van zaken met landen die op dubieuze lijstjes voorkomen. Bijvoorbeeld een Nederlandse lijst van landen waar heel weinig belasting wordt betaald.”