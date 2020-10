Eigenaar kolencentrale Maasvlakte bereid tot sluiting

Wanneer de centrale, die vorig jaar door Riverstone werd overgenomen van het Franse nutsbedrijf Engie, zou kunnen sluiten, is nog niet duidelijk. Dat hangt volgens de woordvoerder van veel factoren af. Met de sluiting zou de regering een grote stap zetten naar het voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

In september kondigde het ministerie aan de volledige sluiting van een kolencentrale toch te overwegen om dit jaar de CO2-uitstoot met zeker een kwart te kunnen terugdringen ten opzichte van 1990. Dat doel werd opgelegd in de bekende Urgenda-zaak. Om aan die doelstelling te voldoen besloot minister Eric Wiebes eerder al om drie van de vier resterende kolencentrales tijdelijk minder elektriciteit te laten produceren. De eigenaren worden daarvoor gecompenseerd.

In aanvulling daarop wil Wiebes kijken tegen welke prijs energiebedrijven bereid zijn hun kolencentrales vervroegd volledig te sluiten. "We bestuderen de reacties van de centrales", zegt een woordvoerder van het ministerie. Wiebes hoopt de Kamer half november te informeren over de uitkomsten.

Overigens ligt de centrale van Riverstone al maanden stil vanwege een defect. Volgens de planning kan die in december weer gaan draaien.