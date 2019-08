DSM draait ’zeer goed’ kwartaal in moeilijke markt

De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op een kleine €2,3 miljard, een daling van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. DSM wist in de eerste helft van 2018 echter volop te profiteren van een brand in de vitamine C-fabriek bij concurrent BASF, waardoor de productie bij de Zwitsers geheel wegviel en vitamineprijzen stegen. Zonder dat effect is de omzet van DSM in het tweede kwartaal van dit jaar 3% hoger dan in 2018.

Ook het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) viel 10% hoger uit en kwam uit op €438 miljoen. Dat is beter dan de €429 miljoen waar analisten op hadden gerekend.

Trots

DSM-topman Feike Sijbesma zei in een toelichting op de cijfers dan ook ’trots’ te zijn op de prestaties. „Noem het excellent, noem het goed, geef het een naam. We doen het zeer goed in een zeer uitdagende markt.”

De zwakkere economische omstandigheden voelt DSM vooral bij de bedrijfstak Materials, waar de omzet met 6% daalde. Ondanks de moeilijke markt, met name in de auto-industrie, wist DSM het bedrijfsresultaat hier gelijk te houden.

Het chemieconcern wordt niet direct geraakt door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, maar merkt volgens Sijbesma wel de indirecte effecten. „Het zorgt ervoor dat er onzekerheid is. De marktomstandigheden in de automotive in China zijn slechter.”

Winstgevendheid

De omzet en winstgevendheid van voedingstak Nutrition blijven groeien. De omzet steeg daar 7% tot €1,5 miljard en het bedrijfsresultaat 13% toe.

DSM heeft zijn winstgevendheid in het tweede kwartaal weten te verbeteren van 18% vorig jaar naar 19,2% dit jaar. Dat is dichtbij de doelstelling van meer dan 20% in 2021.

Het concern houdt vast aan zijn verwachtingen van een hoge enkelcijferige van het bedrijfsresultaat. Die verwachting werd eerder dit jaar naar boven bijgesteld, toen DSM uitging van een sijging tussen de 5% en 9%.