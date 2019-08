Omzetdaling DSM door einde vitamine-effect

De omzet over het voorbije kwartaal daalde op jaarbasis met 4 procent tot een kleine 2,3 miljard euro. Als de vitamineboost van vorig jaar niet wordt meegerekend, was er sprake van 3 procent groei. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 14 procent tot 438 miljoen euro, maar zou zonder het vitamine-effect met een tiende zijn gestegen. Onder de streep resteerde 205 miljoen euro, bijna een derde minder dan een jaar eerder.

Als het tijdelijke vitamine-effect van vorig jaar buiten beschouwing wordt gelaten, steeg de omzet juist met 3 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat zou bovendien met 10 procent zijn toegenomen. Topman Feike Sijbesma spreekt daarom ook van "sterke resultaten". "We hebben een toch winstgroei laten zien in een lastig economisch klimaat", zei hij in een toelichting.

China

Die lastige economische omstandigheden spelen vooral in China, waar de auto-industrie hard wordt geraak door het handelsconflict met de Verenigde Staten. De materialentak, die onder andere thermoplastics en kunsthars maakt, had dan ook te maken met een 6 procent lagere omzet. De winstgevendheid bleef daarbij op peil, omdat bijvoorbeeld specialistische textielvezels het goed bleven doen. "We zijn relatief ongevoelig voor de handelsoorlog, maar niet immuun", aldus Sijbesma.

DSM houdt vast aan zijn prognose voor heel het jaar, met een verwachte hoge enkelcijferige groei van het aangepaste bedrijfsresultaat. Volgens Sijbesma loopt het concern ook op schema voor de doelstellingen van volgend jaar.