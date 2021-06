Premium Binnenland

Straatoloog luidt de noodklok over leegstand in stadshart: ’We moeten stad weer leven inblazen’

Vijf over twaalf is het voor het stadshart, weet straatoloog Pim van den Berg. In 26 steden zag hij hetzelfde patroon: leegstand. „Corona gaf het laatste duwtje. We zullen onze winkelstraten anders moeten invullen, geld kan niet meer dicteren.” Een kijkje in de staat van de stad.