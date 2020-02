’Vaak geen overlijdensverzekering nodig bij hypotheek met NHG’

Nieuwe regels bieden bezitters van een NHG-hypotheek kans om hun overlijdensrisicoverzekering op te zeggen of aan te passen. Ⓒ ANP

Sinds 1 januari is de overlijdensrisicoverzekering (orv) bij een NHG-hypotheek niet meer verplicht. Als de bank ermee instemt, en dat willen de meesten wel, dan kun je opzeggen. Ook kan je de verpanding eraf laten halen, zodat nabestaanden mogen beschikken over het uitgekeerde geld, in plaats van de bank.