Mart Visser in meubels, gordijnen en tapijten

Behalve van het ontwerpen van prachtige haute couture en confectie was Mart Visser de laatste jaren ook bekend door zijn schilderijen van grote koppen en beeldhouwwerk dat hij veelal produceert in zijn Zuid-Franse optrekje waar hij zoveel inspiratie uithaalt. Maar aan zijn uitgebreide creativiteit heeft hij nu een dimensie toegevoegd. Het ontwerpen van meubels, gordijnen en tapijten. Allemaal te bewonderen in zijn salon aan de Luchtvaartstraat op een industrieterrein naast de A10.

Hij is zogezegd als kunstenaar ook interieurontwerper geworden. Hij straalde grote rust uit bij de presentatie die heel exclusief vanwege corona in groepen van maximaal 40 personen wordt gedaan. Het maakt de ontmoeting met hem meteen een stuk intiemer dan een modeshow waar soms honderden mensen tegelijk van genoten. „Weet je wat erg grappig is, het buitenland kent deze kant van mijn verhaal al een poos. Niemand weet wie Mart Visser is in Frankrijk, maar ze lopen wel over me heen”, grapt de ontwerper over zijn tapijten.

Het succes groeide zo hard dat er nu al wereldwijd meer dan 450 verkooppunten zijn. Het interieurverhaal begon al vier jaar geleden toen een Nederlandse tapijtondernemer uit Apeldoorn opmerkte: „Als je een deel van een van jouw stofontwerpen opblaast, heb je een tapijt. De structuur is geweldig.” Van het een kwam het ander en Mart trok zich een maand terug in zijn cottage in Garderen op de Veluwe.

„Ik heb toen 50 designs gemaakt. In september vorig jaar was de eerste presentatie in Shanghai. Niemand kende me. De orders vlogen meteen om de oren. Buitenlanders dachten niet, zoals ik, dat ik een hoekje zou krijgen in de interieurwinkel van Co van der Horst, maar in containers. Na de presentatie op een beurs in Parijs was iedereen ook al zo enthousiast. Ik kreeg daar ter plekke positieve steun van Jan en Monique des Bouvrie, Piet Boon en Marcel Wolterinck. Zo lief!”

En dan nu in Nederland, in zijn Amsterdamse salon. „Het is de omgekeerde wereld, maar het is zoals het is.” Het brengt Mart duidelijk levensvreugde die met corona even minder was. „Ik had liefst 26 gecancelde bar mitswa’s en huwelijken. Daar werd ik niet vrolijk van. Maar het leven gaat door. Toen een ober in een restaurant laatst opmerkte ’we hebben thuis gordijnen van je aan de muur’ was ik helemaal blij.”