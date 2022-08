Beursblog: AEX naar kleine winst, ogen op verlies Just Eat Takeaway

AEX 725.75 %

Amsterdam - De AEX gaat woensdag met zo’n 0,3% winst van start, volgens de laatste future. Het aandeel Just Eat Takeaway staat voor een forse beweging na een miljardenafboeking op zijn dochter Grubhub en een kwartaalverlies. In Azië is de Nikkei met een half procent winst gestegen, reagerend op betere Chinese macrocijfers, terwijl de Dow Jones in de VS 1,2% liet liggen. Zorgen zijn er over de tegenreactie van China op het bezoek van Nancy Pelosi, de leider van de Amerikaanse Democraten, aan Taiwan.