Analyse: lessen uit de koekstrijd van Peijnenburg

Sterren

Boze fans eisen vijf miljoen: Ana de Armas zat niet in Yesterday

Twee boze fans hebben filmstudio Universal aangeklaagd. Zij eisen 5 miljoen dollar omdat zij zich bedrogen voelen door Universal over de cast van de film Yesterday, melden Amerikaanse media. Actrice Ana de Armas was wel te zien in de trailer van de film, maar zij haalde niet de eindmontage van de be...