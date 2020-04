Koning deelt beelden van thuis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vorig jaar op Koningsdag in Amersfoort. Ⓒ FOTO ANP

Koning Willem-Alexander maakt vandaag een unieke verjaardag mee. Voor het eerst blijft hij op Koningsdag urenlang met zijn landgenoten in contact via sociale media, tv (NPO1) en de website www.koningsdagthuis.nl. Op deze site is het overzicht van alle activiteiten te vinden.