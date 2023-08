Toeleveringsproblemen drukken op marge technologiebedrijf TKH

TKH boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van €947,6 miljoen, een stijging van 5,3% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2022. Analisten gingen echter uit van €960 miljoen omzet.

Het bedrijfsresultaat (ebita) groeide met 3,6% tot €119,8 miljoen. Hier gingen de marktvorsers uit van €123 miljoen.

Ook qua winstmarge bleef TKH iets achter bij de verwachting. Waar analisten hadden verwacht dat die stabiel zou blijven op 12,8%, kwam die uit op 12,6%. Problemen in de toeleveringsketen hebben een drukkend effect gehad op het rendement van verkopen.

Groeistrategie

Ceo Alexander van der Lof benadrukt dinsdag voorbeurs vast te houden aan de zogeheten groeistrategie tot 2025, die vooral is gericht op uitbreiding van de productiecapaciteit.

TKH heeft hiervoor een investeringsprogramma van €200 miljoen opgezet. Zo werd al het Franse Euresys overgenomen, een ontwerper en leverancier van hightech vision-software. Daarmee heeft TKH €27 miljoen aan extra jaaromzet aan het bedrijf toegevoegd.

„We verwachten in de tweede helft van 2023 organisch te blijven groeien, grotendeels gedreven door smart manufactering (machinebouw en fabrieksautomatisering, red.)”, zegt Van der Lof. „De marktomstandigheden voor onze 2D- en 3D-machinevision-bedrijven werden in het tweede kwartaal uitdagender door tegenwind in de sector.”

Windmolens

Bij de kabeldivisie smart connectivity die ondermeer glasvezelkabels en onderzeekabels voor windemolens levert, zag TKH de omzet met 7,6% groeien tot €451,8 miljoen en de ebita steeg met 16,4% tot €52 miljoen.

In de machinebouw en bedrijfsautomatisering daalde het bedrijfsresultaat juist met 14,5% tot €32,8 miljoen bij een omzetgroei van 2,8% tot €263,3 miljoen. De smart vision liet een omzetstijging van ,6% zien tot €250,2 miljoen, waarbij de ebita met 7,9% aandikte tot €44,9 miljoen.