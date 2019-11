DSM steekt geld in kaas

Dat stremsel- en zuurselprocent CSK een nieuwe aandeelhouder zocht, zong al enige tijd rond. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina is voor 82,3% aandeelhouder van CSK en kan met de verkoop extra kasgeld vrijmaken. De overige aandelen zijn in handen van DOC Kaas/DMK Groep (10,7%), Cono kaasmakers (5,3%) en Rouveen Kaasspecialiteiten (1,7%). CSK maakt onder meer stremsels voor kaaskorsten en bacteriën voor de smaak van kaas.

Zuivel is het grootste segment in voeding en dranken bij DSM, maar het concern is nu vooral gespecialiseerd in zachte kazen. Met CSK versterkt DSM zijn positie en kennis op het gebied van smaak en conserveringsoplossingen voor halfharde typisch Nederlandse kazen als Gouda en Edam. Zo komen het zuivelapplicatiecentrum in Wageningen en de hightech fermentatiefabriek van CSK in Leeuwarden en in handen van het speciaalchemiebedrijf.

Groeiambitie

„In DSM zien we de mogelijkheid om de sprong voorwaarts te maken die we zochten”, legt Sanne Melles, ceo van CSK uit. „Onze gezamenlijke capaciteiten zullen onze internationale groeiambitie versnellen”

Ook DSM benadrukt het strategische belang van deze overname voor de internationale groei in Europese regio’s. CSK boekte afgelopen jaar een omzet van €65 miljoen en heeft 180 werknemers in dienst, waarvan zo’n 150 in Nederland. Waar DSM nu vooral de Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische markt bedient, is CSK juist erg groot in Europa.

„Wij hebben nu geen cultuurfermentatiefabriek”, zegt Patrick Niels, president van DSM Food Specialities. „Dus deze overname is belangrijk voor onze productportfolio, kennis en de productie-activiteiten.”