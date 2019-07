Paardenfan Beatrix

Haar bloemstuk was voor een van de paarden zeker zo interessant als zijzelf toen koningin Beatrix in 1996 een stoeterij bezocht. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

Al deed zij zes jaar geleden afstand van de troon, nog altijd bepaalt prinses Beatrix de namen van de paarden in de Koninklijke Stallen. Het is aan haar besteed: de voormalige koningin is een liefhebber.