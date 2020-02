Van Dijkhuizen’s laatste tennisontvangst

Tevreden, hoe kan het ook anders, keek Van Dijkhuizen terug op de afgelopen zeven jaar waarin hij dé bank (zoals werknemers zeggen) bestuurde, waarvan drie jaar als topman: ,,We hebben een rendement van ruim tien procent. Dat zegt geen bank in Nederland ons na!” Op de vraag hoe dan aan de klanten uit te leggen is, dat ze geen rente meer krijgen op hun spaargeld of dat ze er zèlf rente over moeten betalen, reageerde Van Dijkhuizen: ,,Er komt vast ook een tijd dat het anders is”, om eraan toe te voegen over het rendement: ,,We hebben natuurlijk ook aandeelhouders met verwachtingen.”

Cees ’t Hart met Eneco-bestuurslid Hans Peters.

Betalen voor hun spaargeld hoeven ABN Amro-clienten pas met een spaarrekening vanaf €2,5 miljoen. ,,Dat zijn er niet zoveel, want wie over zoveel spaargeld beschikt, heeft het allang belegd”, wist Van Dijkuizen. ,,Neem onze eigen aandelen, die leveren veel meer op dan een spaarrekening!”

Dus als klanten zich beklagen over het uitblijven van rente, of over het feit dat zèlf rente moeten betalen, zegt de bank dan: ’Koop onze aandelen maar’? ,,Leuk geprobeerd!”, lachte de tennis-gastheer joviaal, ,,maar dat mogen we natuurlijk niet doen.” Ondertussen was de suggestie natuurlijk allang gewekt.

Vrouwelijke topbestuurders op de genodigden-tribune tijdens het ABN Armo-tennistoernooi. V.l.n.r.: Daphne Smit (CoolBlue), Annette Mosman (APG) en Manon van Beek (Tennet). Ⓒ Céderick Schoneveld

Wat hij na zijn aftreden van eind april gaat doen, is voor de topman nog niet duidelijk: ,,Eerst eens een tijdje leven met een lege agenda. Even niet ’s ochtends vroeg eruit en ’s avonds om elf uur pas thuis.” Moet een volgende baan in de financiële wereld zijn? ,,Die sector is natuurlijk het mooiste dat er is!”, vulde een bankcollega gretig aan. ,,Ab-so-luut!”, reageerde Van Dijkhuizen net íets te nadrukkelijk, om daarna vol zelfrelativering in de lach te schieten. ,,Ach, de corporate wereld is ook mooi”, vond hij, ,,of een organisatie als het Nationaal Dans Theater.”

En waarom niet als vrijwilliger. ,,Van onze ruim 20.000 werknemers verrichten er ruim 7000 vrijwilligerswerk”, wilde Van Dijkhuizen nog kwijt. ,,Daarvoor krijgen ze vijf dagen per jaar van de bank!”

VNO/NCW-baas Hans de Boer met zijn vrouw Klaske (l.) en Simone Freling, fondsenwerver voor het Prinses Máxima Centrum.

Ondertussen stroomden de genodigden binnen, onder wie Carlsberg-topman Cees ’t Hart: ,,IPA 0,0 wordt het bier van dit jaar!”, Holland Casino-directeur Erwin van Lambaart, en opvallend veel vrouwelijke toppers als Manon van Beek van Tennet, Annette Mosman, financieel directeur van APG, net als Daphne Smit bij CoolBlue. Maar ook oud-banktopper Jan Kalff kwam langs, net als financiële kanjers ex-minister Onno Ruding (Financiën) en ex-DNB-bestuurder Nout Wellink.

Nout Wellink (l.), Jaap Rost Onnes (m.) en Erwin van Lambaart. Ⓒ FOTO De Telegraaf

Hij was een van de laatste Nederlanders die sinds de Corona-uitbraak terugkwamen uit China. ,,Ik heb er begrip voor dat de Chinezen niet in het allereerste stadium over het virus naar buiten traden”, zei hij. ,,Want het ís me een organisatie om miljoenensteden zomaar af te sluiten. Daarvoor moet je wèl de bevoorrading en dergelijke organiseren! En dat doen ze toch heel goed.”

Wellink wilde overigens snel naar huis: ,,Mijn vrouw heeft een vervelende griep.”