Rode cijfers dreigen voor ziekenhuizen door looneis

Gossip

Matthew Perry: ’Ik werd vijftig keer wakker met mijn gezicht onder de poep’

Het houdt maar niet op met de onthullingen over het leven van Matthew Perry nu buitenlandse media steeds een inkijkje krijgen in zijn memoires Friends, Lovers and The Big Terrible Thing. Zo meldt Daily Mail nu dat de beroemde Friends-acteur ’50 of 60 keer’ wakker werd met zijn gezicht in de poep.