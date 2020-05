Proeven van al het goede van Twente

’Het is echt geweldig dat Raymond Strikker van landgoedhotel De Bloemenbeek in De Lutte dit met andere creatieve horecaondernemers organiseert. Zij onderscheiden zich en zijn pro-actief. We hebben 100 km2 landschap en superhoreca in Twente”, zei de burgemeester. Zij reed de tocht niet mee in de rond de drie ton kostende Ferrari van Frans Munsterhuis die vanwege zijn zilveren huwelijksfeest was verhinderd, maar had een grappige Volkswagen Kever cabrio tot haar beschikking. Strikker is sinds kort voorzitter van de Stichting Twente Culinair.

Ondernemer-presentator Kim Kötter en haar man Jaap Reesema met hun zonen Muck (4) en Youp (2).

„Met de CuliTour willen we het mooiste en lekkerste van Twente laten zien. Toonaangevende restaurants laten je van Twente proeven. Geheel coronaproof uiteraard! We werken samen met Event Creators van Jan Hein Droste. Met het initiatief laten we zien dat we nog bestaan”, sprak Strikker bij het vertrekpunt, de Stonehenge van De Lutte.

Chef-koks Willem Dankers (Dorset) en Michel van Riswijk van De Bloemenbeek (*) bij het sabreren van de champagne.

De tocht ging op Hemelvaartsdag onder meer langs De Hanningshof van Jojan Kersbergen in Usselo, De Swarte Ruiter (*) van Erik de Mönnink op de Holterberg en ’t Lansink (*) van Lars van Galen in Hengelo.

Gastvrouw Maureen Sprokkereef (l.) met partners Quirine ter Haar van Twente Marketing en Tom Masselink, regiomanager VNO-NCW.

Om van de coronanood maar een deugd te maken heeft De Bloemenbeek de kans aangegrepen om meteen haar bijna 110 jaar oude pand waar het restaurant gevestigd is, grondig te renoveren en te verduurzamen. Op het dak worden ondermeer de allernieuwste keramische ZEP dakpannen met geïntegreerde zonnepanelen (Nederlands octrooi) gelegd. Het is een esthetische en technologische toepassing dat als geen ander bijdraagt aan verantwoord ondernemerschap van dit prachtige familiebedrijf en landgoed.

Daarnaast wordt ook het sterrenrestaurant en haar restauranttuin gerestyled met onder meer nieuwe restaurantfauteuils. Op het landgoed is ook hard gewerkt afgelopen maanden bij het realiseren van een heus Greenhouse voor oude gewassen en kruiden.

Zie voor meer informatie www.culitour.nl