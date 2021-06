Premies verzekering inboedel omlaag: Limburger duurst uit

Dat blijkt uit cijfers van financieel onderzoeksbureau MoneyView.

Nu er afgelopen anderhalf jaar veel thuis is gewerkt, wordt het voor consumenten ook belangrijker dat schade aan mobiele elektronica die in huis is ontstaan, ook onder de inboedelverzekering valt. Met meerdere gezinsleden in een huis, zit een ongeluk in een klein hoekje en is er meer risico dat een laptop of telefoon bijvoorbeeld van een tafel valt. Maar vanwege de hoge schadepost voor verzekeraars, wordt deze schade steeds minder gedekt via die inboedelverzekering.

Als het gaat om brand en diefstal, dan is de schade binnenshuis nog bij 47 van de 53 inboedelverzekeringen standaard meeverzekerd. Bij zes verzekeringsproducten is standaard helemaal geen dekking voor mobiele elektronica binnenhuis.

Allrisk

De allrisk inboedelverzekering die naast dekking voor brand en diefstal ook onder andere ook val- of stootschade dekt, wekt de verwachting dat de consument voor alles is verzekerd, maar dat is niet het geval, zo ontdekte MoneyView.

Van de onderzochte 31 allriskverzekeringen is val- en stootschade aan mobiele elektronica bij een derde juist niet standaard meeverzekerd. Wil een klant hier toch dekking voor, dan moet er een extra dekking voor worden afgesloten.

In Friesland en Zeeland daalde de premies met 11% het meest. Opvallend is dat wie in Limburg woont gemiddeld de meeste premie van heel Nederland betaalt. De premies zijn zelfs hoger dan in de Randstad, een gebied waar een veel hoger diefstalrisico geldt. In Zeeland is een inboedelverzekering het goedkoopst. Het prijsverschil met Limburg is €56 per jaar.